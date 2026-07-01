Тежкотоварен камион се вряза в къща в монтанското село Липен при катастрофа, станала в сряда около 7 часа сутринта. Произшествието е регистрирано в началото на населеното място по пътя към Криводол.

По първоначална информация къщата е необитаема, но вследствие на удара по нея са нанесени сериозни материални щети.

Снимка: Боляна Борисова, NOVA

Зад волана на тира е бил български гражданин. На водача е съставен акт за установено административно нарушение. По негови думи турки тир е препречил пътя му и влязъл в неговата лента. Шофьорът се опитва да избегне удар, а зад него е имало друг тежкотоварен автомобил с полска регистрация.

Извършва се оглед, а по случая предстои да бъде образувано досъдебно производство.

Снимка: МВР

Жителите на Липен отдавна сигнализират за зачестилите пътни инциденти в селото. Според тях катастрофите са се увеличили след пренасочването на тежкотоварния трафик през населеното място заради ремонта на международния път Е79 в участъка между Монтана и Враца.

Пускането на движението по ремонтираната отсечка от пътя е отложено за няколко дни заради все още не поставена маркировка. Обещанието на фирмата, която прави маркировката е това да стане до петък, 3 юли.

Снимка: Биляна Борисова, NOVA