Гражданска инициатива реши абсурден казус в Пловдив. Доброволци обновиха пешеходна пътека, която завършваше буквално в тревата и правеше преминаването по нея почти невъзможно.

След като за един ден почистиха 100 автобусни спирки в града, доброволците от сдружението „Докажи, че можеш“ се заеха и с инфраструктурния проблем в квартал „Христо Смирненски“.

Улица „Рая“ е обградена от нови жилищни кооперации и строящи се комплекси. Вътрешнокварталната пешеходна пътека е единствената в района. Близо две години хората чакали тя да бъде изградена, но вместо удобство получили пътека, която от единия си край завършвала в зелена площ. „Тръгваш по пътеката и мислиш, че ще стигнеш до другата страна, но изведнъж се озоваваш в тревата. Ако си с количка, преминаването е абсолютно невъзможно“, разказа Василена Спасова от сдружението „Докажи, че можеш“.

Докато местната администрация и общинските предприятия си прехвърляли отговорността за проблема, доброволците решили сами да го разрешат. „Събрахме доброволци и организирахме строителна техника. Първо окосихме пространството, след това дойде багер, който направи достатъчно широк изкоп, без да се нарушава целостта на кабелите отдолу. Положихме плочки и бордюри и вече имаме готов резултат“, обясни Кирил Стамов от сдружението.

Кола помете мъж и 4-годишно дете на пешеходна пътека в Пловдив

В инициативата се включили 15 доброволци, които със собствен труд и средства успели да променят проблемния участък. Работата продължила два дни, по шест-седем часа дневно, въпреки температурите от близо 40 градуса.

Жителите на квартала вече могат да използват пешеходната пътека. „Преди нямаше как да се качим на нея с бебешка количка, нито като пешеходци. Сега вече има достъп и е много по-добре“, разказа Благовеста Адърова.

„Пешеходната пътека стана много хубава. Преди беше неизползваема и свършваше в нищото, а сега е прекрасна“, коментира Мартин Стоянов.

Следващата инициатива на доброволците вече е планирана. Тази неделя те организират първия у нас панаир на безплатната книга. Идеята е хората да си разменят любими четива преди лятната ваканция и да открият нови заглавия, препоръчани от други читатели. „Едно леко връщане към миналото – когато си разменяхме книги през лятото. Прочел си една книга и я даваш на някой друг. Идеята е аз да занеса моя любима книга и да взема друга“, обясни Василена Спасова.

До момента са събрани над 100 книги, а още 100 детски заглавия предстои да бъдат дарени за инициативата. Панаирът на безплатната книга ще се проведе тази неделя между 16 и 22 часа в Градската градина на Пловдив.

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