Лек автомобил е ударил пресичащи на пешеходна пътека 40-годишен мъж и 4-годишно дете в Пловдив, съобщи кореспондентът на БТА Ирина Шопова. Сигналът за инцидента е получен около 17:15 ч. Двамата са откарани в болница за прегледи.

Според информацията ударът е станал на кръстовището между бул. "Освобождение" и ул. "Свети Княз Борис I - Покръстител".

Шофьорката на колата, която е на 44 години, е изпробвана с дрегер и резултатът е отрицателен.

