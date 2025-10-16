Снимка: iStock, илюстративна
Лекият автомобил е управляван от 44-годишна жена
Лек автомобил е ударил пресичащи на пешеходна пътека 40-годишен мъж и 4-годишно дете в Пловдив, съобщи кореспондентът на БТА Ирина Шопова. Сигналът за инцидента е получен около 17:15 ч. Двамата са откарани в болница за прегледи.
Според информацията ударът е станал на кръстовището между бул. "Освобождение" и ул. "Свети Княз Борис I - Покръстител".
Шофьорката на колата, която е на 44 години, е изпробвана с дрегер и резултатът е отрицателен.Редактор: Калина Петкова
Източник: Ирина Шопова, кореспондент на БТА в Пловдив
