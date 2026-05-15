Разкрихме изключително сериозна престъпна мрежа, свързана с имотни измами. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на брифинг. Той подчерта, че действията на властите тепърва започват и схемата ще бъде "разплетена".

По думите на вътрешния министър схемата е мащабна и е действала от години. Той заподозря, че групата най-вероятно е имала чадър от страна на институциите. Демерджиев заяви, че щетите са за милиони, а част от сигналите през годините са били игнорирани. Той призова хората да подават сигнали.

Директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов посочи, че по случая с имотната мафия са задържани 9 лица, на четирима от тях са повдигнати обвинения. Обискирани са 9 жилища и офиси и 6 автомобила. Отрити са истински лични карти, множество оригинални нотариални актове за подготвящи се имотни измами и документи за покупко-продажба на недвижим имот, както и последвало прехвърляне на още 9 имота на лице, което е получило 1000 евро за цялата сделка.

Задържаните са добре познати на полицията, с висок криминогенен потенциал, каза Николов. Единият е бивш столичен нотариус с отнети права заради злоупотреби от подобен характер. Друг е с множество криминални прояви и съмнително имотно състояние, на база това, което отчита като платени данъци. Георги Янев – Джеймса е герой от разследване на Вероника Димитрова и NOVA през 2020 г., което разкри измама, свързана с наследството на възрастна жена. След смъртта ѝ става ясно, че нейните жилища са били прехвърляни на трети лица, свързани с жители на столичния квартал „Факултета” чрез поредица от спорни сделки и пълномощни.

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)

В настоящата схема се наблюдава следното – все повече лица се наемат за "свидетели" по проверки, чрез които се изготвят нотариални актове за имоти, които или нямат собственик, или е починал преди време и обектът не е обитаем. Така се извършва лъжесвидетелстване пред нотариус, обясни още Николов. „Свидетелят” посочва, че дадено лице, на което ще се прехвърли собствеността, го е владял определено време, и по този повод нотариус заверява констативен нотариален акт. Така въпросното лице става собственик на имота. Следва сделка с друг собственик, като така имотът е „препран”, уточни още главният комисар.

Смята се, че имотната облага по този случай е трябвало да стигне до над 5 милиона евро. Предстои да се установи за колко точно имота става дума. Очаква се утре съдът да реши дали да остави задържаните за постоянно в ареста.