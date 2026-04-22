Задържан е синът на разчленения мъж, чиито останки бяха открити от бездомник в найлонов плик в контейнер в пловдивския район „Тракия“. Вчера беше съобщено, че е извършен арест във връзка с криминалния случай. Това се е случило в близост до мястото, където на 8 април бяха намерени части от тялото.

„Идентифицирахме жертвата чрез ДНК експертиза. Става дума за мъж на 53-годишна възраст. Задържаният за убийството е неговият син - на 22”, заяви на брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Прокурорът в Окръжната прокуратура Росен Каменов обясни, че на младия мъж е повдигнато обвинение за убийство. За това престъпление се предвижда лишаване от свобода 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

"Обвиняемият е дал обяснения по случая. Установено е, че става дума за баща и син, живеещи в едно жилище. Конфликтът между тях, довел до убийството, е бил на битова основа и след употреба на алкохол. Към датата на деянието и двамата са били безработни", допълни прокурорът.

Предстои в четвъртък да бъде внесена мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо обвиняемия. Той не се води никъде на отчет и няма данни да е регистриран с психични заболявания. Предстои да му бъде извършена комплексна съдебно-психиатрична експертиза.

Каменов обясни, че по данни на разследването престъплението е извършено в периода 29-30 март. "Дни наред обвиняемият е живял с трупа или части от него", заяви прокурорът.

„На 21 април, благодарение на оперативна информация, потвърдихме и установихме мястото на извършване на деянието. След това заподозреният беше задържан за 24 часа, а по-късно, с прокурорско постановление - за 72 часа. Той даде подробни обяснения за време, място и механизъм на извършеното деяние, които отговарят на установените от нас факти”, каза заместник-директорът на ОД на МВР - Пловдив комисар Венелин Костов.

Припомняме, че сигналът за зловещата находка беше подаден на 8 април от бездомник. Районът беше незабавно отцепен от полицията. Извършени бяха огледи и разпити на живеещи в там.