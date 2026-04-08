Части от човешко тяло бяха открити пред жилищен блок в пловдивския жилищен квартал "Тракия". Полицията в града разследва тежко криминално престъпление.

Снимка: Благой Бекриев

Районът е отцепен. По неофициална информация на NOVA човешките останки са намерени в найлонов плик от бездимник, който веднага подал сигнал в полицията.

Засега няма официална информация какво точно се е случило. Местните казват, че кварталът е много спокоен и там престъпления рядко се случват. Не знаят да има изчезнал техен съсед. Според хората, които живеят в района, черният чувал за смет е оставен до кофите за боклук още във вторник вечерта.