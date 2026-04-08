Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем мъж за умишлено убийство. Според разследването на 3 април в село Кокаляне, в гараж, обособен за живеене, той нанесъл на жертвата прободни наранявания с нож в областта на гърдите, слабините и левия крак.

Софийският градски съд постанови постоянен арест спрямо обвиняемия.

Задържаха двама мъже, пребили и запалили краката на бездомник в Ахтопол

Съдът споделя доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства за извършеното престъпление, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от задържания, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд. Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

