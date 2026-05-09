Заподозрените изпращали съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании
Киберполицаите на ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност.
„Съдебни производства“: Фишинг имейли от името на ГДНП и Европол обвиняват в киберпрестъпления и налагат глоби
Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май вследствие на получените жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи. В помощ на престъпната дейност е използван и изкуствен интелект.
Шефът на "Киберпрестъпност" в ГДБОП: Вероятно AI помага на хакерите при измамата с профили в чат приложения
Двама мъже - на 30 и на 35 години, са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и областта.Редактор: Станимира Шикова
