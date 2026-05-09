Киберполицаите на ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност.

Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май вследствие на получените жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи. В помощ на престъпната дейност е използван и изкуствен интелект.

Двама мъже - на 30 и на 35 години, са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и областта.

