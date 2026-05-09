„Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения”, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти на въпрос какво очаква от новото правителство по отношение на външната политика.

„Нашият глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни”, посочи Йотова.

Във връзка с критиките към новия премиер, че „не гледа към Европа”, Йотова заяви, че според нея това е част от пропагандата на неговите опоненти. „Кампанията свърши, изборите свършиха”, допълни тя.

По-рано президентът Йотова и премиерът Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма.

