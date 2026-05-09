Вицепремиерът Иво Христов коментира назначението на Николай Копринков за началник на кабинета на премиера Румен Радев.

"Кадруването не е грях, кадруването е част от управлението. Аз имам лични впечатления от г-н Копринков и не чакам другите партии да ми кажат какво мислят за него. Мога само да приветствам назначението му за шеф на кабинета", коментира той.

Румен Радев: Георги Кандев остава главен секретар на МВР

Христов обясни и за какви ресори той ще отговаря в качеството му на заместник министър - председател. "Образование, култура, туризъм, спорт - това са ресорите, които ми е отредил премиерът", обясни вицепремиерът.

Редактор: Никола Тунев