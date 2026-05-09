Анна Заркова е едно от най-ярките пера в българската журналистика. Скоро тя ще представи и новата си книга – "Правосъдие за продан".

"Тази книга прави преглед на фактите и на събитията и се опитва да даде една обща картина на това кога престъпността успя да проникне и в съдебната власт. Тя е писана със средствата на журналистиката, тъй като съм свикнала да се опирам на проверени по няколко пъти факти, з ада не лепя етикети на хората прибързано". Това заяви журналистът Анна Заркова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Тя подчерта, че нищо в новата ѝ книга не е измислено. "Всички събития са действителни. Всички имена са истински, с изключение на около три прозвища на събирателни образи, в които обаче лесно ще разпознаете ваши познати - продажни журналисти, подкупни ченгета и членове на улични банди. Тоест всички онези, без които не би могло да се случи това, което виждаме и днес - проникването на престъпните структури в институциите. Дори бих казала -победата на корумпираната върхушка над държавността", допълни Заркова.

По думите ѝ в тази книга тя търси истината през човешките характери - такива, каквито са. "През техните постъпки. Търся причината в самите хора, в характерологията им, за това защо работи този модел, който наричаме корупционен, олигархичен или както и да е другаде определян.За мен моделът е чисто човешки - стремеж към добър живот по най-лесния начин. Страх. Привилегии срещу страх. От привилегиите - пари и още повече страх. Опитала съм се да опиша корупционния кръг не теоретично, а през определени човешки съдби", изтъкна журналистът.

Заркова посочи, че в момента описаният от нея корупционен кръг е една обикновена норма. "Норма, която не само минава зрелищно през диванчето на Пепи Еврото, откъдето съдебната система черпи юридическите си кадри, но и представлява нашата среда, в която живеем", обясни тя.

И допълни: "Тази книга е разказ за близкото минало на България, но я писах с идеята, че всяка дума в нея е препратка към настоящето. Към това, което се случва сега. Бих искала тя да бъде не просто обвинение или възмущение от случилото се, а свидетелство. Свидетелство за начина, по който се употребява властта. За начина, по който се добиват и използват големите пари. За начина, по който престъпността проникна в институциите. Свидетелство за страха - и за хората, които не се страхуват, включително и да платят цената за това".

