Ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова е пътувала до Северна Македония в една кола с Петьо Петров - Пепи Еврото през 2021 г., стана ясно от изявление на вътрешния министър Емил Дечев. Темата предизвика сериозен обществен интерес и беше във фокуса на разговор в студиото на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, където журналистите Кирил Борисов и Стефан Миланов коментираха пропуските в съдебната система.

Според Борисов основният въпрос е дали в това пътуване има нарушение. „Въпросът дали е имало престъпление при съвместното пътуване до Македония трябваше да излезе още миналата седмица. На пръв поглед няма нищо нередно. Остава съмнение“, заяви той. По думите му към онзи момент Петров не е бил разследван, но липсата на публично обяснение от страна на Русинова засилва съмненията.

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров-Еврото

Борисов обърна внимание и на времевия контекст. Според него евентуалните корупционни практики са от периода 2020 - 2021 г. „Разследва се този, който дава подкуп. На наказание подлежат и тези, които дават, и тези, които приемат“, смята журналистът. По думите му обаче около случая има „много неизвестни“, които объркват обществото.

Стефан Миланов акцентира върху по-дълбокия проблем в системата. „Доказателствата говорят, че прокуратурата се използва за лични цели“, каза той. По думите му фигури като Петьо Петров са „класически пример за феодали“, а заемането на високи постове изисква не само професионализъм, но и „безупречна репутация“.

Миланов отправи критики към състоянието на институциите: „Усещането за приличие е изчезнало отдавна. Виждаме как за едни хора няма закони, а за други системата се задейства с пълна сила. Живеем във време, в което са изоставени всякакви фасадни камуфлажи - няма приличие, нито опит да се опровергае недоверието на хората“.

Редактор: Ралица Атанасова