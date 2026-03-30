В МВР е постъпила информация, че ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова многократно е минавала границата на България със съседни държави с два автомобила. В тях е пътувал и Петьо Петров-Еврото. Това обяви пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

"Това се е случило, след като през април 2020 година Антикорупционният фонд публикува своите четири епизода за "Осемте джуджета". Петров и Русинова са пътували с 4-5 лица. Има и едно пътуване, в което през 2021 година госпожа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при "Златарево" в една и съща кола с господин Петров. Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е оглушително. То е нетърпимо както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват официално възнаграждение всеки месец над 5000 евро, така и за българските институции. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото", заяви той.

