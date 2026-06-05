Как се стигна до челния сблъсък между два трамвая в София, при който пострадаха едно дете и трима възрастни, и какво е състоянието на пътниците? Инцидентът стана на кръстовището на булевардите „Константин Величков“ и „Александър Стамболийски“.

Началникът на отдел „Безопасност на движението“ в Столичния електротранспорт Атанас Колев обясни в ефира на „Здравей, България”, че водачът на единия трамвай е допуснал грешка при преминаване през стрелковото съоръжение, което променя посоката на движение.

„Водачът е трябвало да премине през съоръжението без подаване на ток. Вместо това е подал ток, което е довело до прехвърляне на стрелката към насрещното движение и последвалия сблъсък с другия трамвай“, посочи Колев.

Четирима пострадаха при челен сблъсък между два трамвая в София

По думите му другият ватман е реагирал своевременно и е спрял превозното средство, което е ограничило силата на удара и е предотвратило по-тежки последствия. Пробите за алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи са отрицателни.

След извършеният преглед от контролните органи трамваят е бил прибран на собствен ход. Направени са проверки, които доказват, че той е в изправност.

Колев уточни, че водачът, причинил инцидента, е с петгодишен стаж и вече е бил санкциониран за нарушение при преминаване през подобно съоръжение с несъобразена скорост. Предстои да се изясни каква ще бъде глобата, на която ще подлежи ватманът.

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