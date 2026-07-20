Големите компании в Европейския съюз вече нямат право да унищожават непродадени дрехи и обувки, след като влязоха в сила нови правила, които ги задължават да препродават, даряват или използват повторно стоките си, вместо да ги изхвърлят.

Изключения се допускат само ако продуктите са опасни, повредени, замърсени или не могат да бъдат ремонтирани и използвани повторно. Унищожаване е разрешено и за артикули, предложени за дарение на организации в ЕС, ако те не бъдат приети в определен срок.

ЕС забранява унищожаването на непродадения текстил

Мярката е част от европейския регламент за екодизайн, който влезе в сила през юли 2024 г. и цели да ограничи текстилните отпадъци и да насърчи кръговата икономика.

Според Германската асоциация на търговците на дребно забраната може да бъде в полза на потребителите, тъй като ще увеличи предлагането на намалени стоки, аутлет продукти и артикули на вторичния пазар. Организацията обаче предупреждава, че търговците ще бъдат изправени пред допълнителни разходи за съхранение, сортиране, обновяване и препродажба на непродадените стоки.

Германската асоциация на производителите на модно облекло приветства новите правила, определяйки дрехите като ценен ресурс, който не бива да бъде унищожаван. Според организацията основният проблем обаче остава масовият внос на евтини продукти от т.нар. „ултрабърза мода“ от страни извън Европа.

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Критики отправиха представители на текстилната индустрия и природозащитни организации. Според тях законът създава допълнителна административна тежест, но не решава основния проблем с бързата мода. От Greenpeace предупредиха, че компаниите могат лесно да заобиколят правилата чрез неправилно деклариране на стоките, ако липсва ефективен контрол.

По данни на Европейската комисия между 4 и 9% от непродадените текстилни изделия в Европа се унищожават всяка година, без никога да бъдат използвани, което води до емисии от около 5,6 милиона тона въглероден диоксид годишно.

Редактор: Никола Тунев