Посещаемостта на физическия магазин в Париж е нараснала с близо 90% от откриването му до днес
Китайският гигант SHEIN предизвика истинска политическа и търговска буря във Франция. Откриването на първия му физически магазин, и то в сърцето на Париж, съвпадна със скандал за продажба на секс кукли с детски вид и дори оръжия от страна на платформата.
Реакцията на френското правителството беше светкавична. Властите започнаха процедура за временно спиране на сайта, а Европейската комисия вече следи случая.
Продават ли интернет магазини нелегални стоки? ЕС се свърза с платформата SHEIN след сигнали от Франция
Въпреки масовите критики и протести срещу модния гигант, китайската компания продължава да предизвиква небивал интерес сред френските потребители. Според директора на големия търговски център, в който се намира първият физически магазин на марката във Франция, посещаемостта е нараснала с близо 90% от откриването му до днес.
Това развитие обаче предизвиква остри реакции, тъй като Франция от години е лидер в борбата срещу свръхконсумацията и некачествените стоки. Страната е първата в света, която въведе „екотакса“, забрани рекламите на свръхевтини модни марки и настоя за по-голяма прозрачност относно произхода и условията на производство на дрехите.
Още през 2020 г. френското правителство забрани унищожаването на непродадени дрехи – първа стъпка в усилията си да ограничи вредните практики на т.нар. fast fashion индустрия.
В момента сайтът на SHEIN остава достъпен за френските потребители, но предлага само собствени артикули, без продукти на външни търговци. Въпреки това, Франция поиска от Европейската комисия да преразгледат случая и да проверят дали компанията спазва всички екологични и търговски регулации.
От Европейската комисия отговориха, че евентуална пълна забрана на платформата в рамките на целия Европейски съюз би била изключително трудна, но подчертаха, че ще бъде извършена задълбочена проверка за системни нарушения на европейските стандарти.
Повече гледайте във видеото.
