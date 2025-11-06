Възможна ли е забрана на азиатския онлайн гигант SHEIN в Европейския съюз? Това коментира Еврокомисията, след като Франция поиска да бъде разгледана дейността на платформата. Прокуратурата в Париж проверява китайския търговец за продажба на нелегални стоки и други големи интернет магазини.

Първо, добрата новина за тези, които пазаруват от SHEIN и се надяват да продължат в бъдеще, е, че засега не се предвижда спирането на сайта.

„Еврокомисията не блокира нито една платформа. Това е най-крайната мярка", категоричен е Томас Рение, говорител на ЕК.

Но това не означава, че при определени обстоятелства онлайн гигантът не може да бъде спрян, дори на общоевропейско ниво.

„Платформа, която позволява в своята услуга порнографско съдържание или продажбата на оръжия, не отговаря на европейските стандарти и закони", каза още Рение.

А решението дали SHEIN нарушава правилата зависи от това как се случва евентуалната продажба на забранени стоки и дали от платформата изобщо знае за нея.

„Дали това са отделни акаунти на ограничен брой потребители, или е систематичен проблем? Ако е второто, Комисията няма да се колебае да действа”, категоричен е говорителят на ЕК.

Забранените стоки, за които се говори, са секс кукли, които приличат на деца и оръжия, като не се разбира за какви оръжия става дума. Експерти посочват, че прокуратурата във Франция е известна с внимателното следене на големите търговски платформи в интернет. Те правят проверка още на Temu, AliExpress и Wish.

А от Shein казаха, че са известни както за сигналите от Франция, така и от въпросите на Европейската комисия. SHEIN казва, че ще помогне на френските власти да извършат проверката и ще сътрудничат както е необходимо.

