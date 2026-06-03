Хеликоптер на Кралските военноморски сили се разби в поле край графство Девън, Югозападна Англия, съобщава Sky News.

Екипи на службите за спешна помощ са на мястото на инцидента, станал към 4.00 ч. в сряда в Суъртън Даун, близо до Оукхамптън.

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„Тече разследване и на този етап не е уместно да предоставяме допълнителни коментари“, заявиха от флота.

Заради инцидента са въведени временни ограничения на движението по пътищата в района на A386 и възела Sourton Cross на магистрала A30. Според националната пътна служба на Англия се очакват затруднения по източното отклонение на A30 към A386.

В близост до Девън се намират две от основните военноморски авиобази на Великобритания. RNAS Culdrose в Корнуол е една от най-големите хеликоптерни бази в Европа, а RNAS Yeovilton в графство Съмърсет разполага с над 100 летателни апарата.

Редактор: Цвета Лазаркова