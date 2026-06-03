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Стихията е нанесла мащабни щети
Силна буря връхлетя преди обед днес италианската столица Рим, съобщават италиански медии. Най-засегнати от стихията са били североизточните райони на града, сред които Прати Фискали, Конка Д’Оро, Монтесакро, Номентано, Саларио и Париоли.
🌪️Video di Claudio Mignelli dei danni in Via Prati Fiscali, Municipio Roma III, a seguito del passaggio della tromba d'aria di questa mattina.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026
I maggiori danni sono stati segnalati nella zona di Montesacro, in particolare nei pressi della fermata della Metro B Conca d'Oro. pic.twitter.com/zudBvkvIJo
Голямо дърво падна и рани двама души в Рим
През тях е преминало торнадо, което е изкоренило високи дървета, отнесло е рекламни пана и покриви на сгради, разрушило е сергии на пазар и дори е преместило паркирани коли. Заради повалено голямо дърво е бил парализиран трафикът по източната тангента на Рим. Бурята била съпътствана от проливен дъжд.
Violento tornado questa mattina su Roma. 🌪️⚠️ Danni molto ingenti sono stati riportati nella zona di Prati Fiscali.⛈️— Meteo & Radar (@meteoeradar) June 3, 2026
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В засегнатите от стихията райони противопожарни и общински екипи работят за отстраняване на нанесените щети, основно на коли, върху които са стоварили клони и дървета. Очевидци описват пред италианските медии бурята като нещо, каквото не са виждали в живота си.
Video girato dall'interno del tornado di Roma, la zona interessata sembra essere quella di Montesacro-Conca d'Oro. Video di Daiana Micheli pic.twitter.com/bUUnzBCz3S— Federico Pavan (@PavanFederico00) June 3, 2026
Във вторник друга европейска столица – Париж, също беше връхлетяна от силен вятър и проливен дъжд.
Торнадо взе жертва и рани деветима край Париж (ВИДЕО)
Силните пориви на вятъра са нанесли щети на инсталацията на твореца JR на „Пон Ньоф“, която отбелязва 40-ата годишнина от опаковането на парижкия мост от Кристо и Жан-Клод и се очакваше да бъде открита официално на 6 юни.
🌪️Video di Marzia Roma, dalla zona Conca d'Oro, del passaggio del tornado di questa mattina a Roma Nord. pic.twitter.com/g8WNTCqvaf— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026
Още във вторник вечерта екипът на твореца съобщи, че експерти проверяват щетите и въз основа на оценката ще насрочат нова дата за откриването.Редактор: Станимира Шикова
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