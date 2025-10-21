Внезапно и силно торнадо връхлетя няколко населени места северно от Париж, като повали три строителни крана и отнесе покриви. Млад работник е загинал на строителен обект, а още четирима души са тежко ранени, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Най-засегнат от внезапно формиралия се смерч е град Ермонт, на около 20 км североизточно от Париж, каза префектът Филип Корт, отбелязвайки, че става въпрос за "нещо като мини торнадо".

ALERTE - Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d'une violente #tornade dans le Val-d'Oise au nord de Paris.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d'Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025

Пострадали са десет души, като един от тях - 23-годишен мъж - е починал. Той е бил служител на частна строителна компания, работила на споменатия обект, съобщи прокурорът на Понтоаз - Гирек льо Бра.

Dramatic video footage shows the tornado that ripped through Ermont, just north of Paris, France, earlier this evening, causing cranes to collapse. There are reports of casualties. Credit: Alexandre Coutinho pic.twitter.com/ZR1XzfvYyY — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 20, 2025

Привечер префектурата съобщи за четирима ранени с опасност за живота и петима, чиито наранявания не са животозастрашаващи.

Another view of the damaging tornado that hit Ermont, in the northern suburbs of Paris, France today 🌪️👀pic.twitter.com/SY8tXQXVr2 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2025

Видеоклипове показват как три крана рухват един след друг в рамките на няколко секунди: единият - на строителна площадка, втори - върху медико-социално заведение, без да причини жертви, и трети - върху жилищна сграда.

Wow. Incredible tornado video captured about 15 miles north-northwest of downtown Paris!



Low-topped supercells formed today in an environment with only a little juice but lots of spin.



Looks like it may even have been a significant EF2+ tornado: pic.twitter.com/LjcsFllBHb — Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) October 20, 2025

За справяне с последиците на място са изпратени 80 пожарникари, 50 полицаи и 20 души от службата за спешна медицинска помощ

Редактор: Цветина Петкова