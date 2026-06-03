Какви са възможните мерки заради очакванията за свръхдефицит, очертани от правителството, но с условието - "ако обществото е готово". Това са замразяване на доходите, край на автоматичното вдигане на заплати, промени в държавната администрация и ограничаване на държавните разходи.

В същото време, управляващите обещаха да не вдигат данъците и осигуровките. Какви са нагласите на синдикатите и работодателите при среща с управляващите за съкращаване на разходите.

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"Решението е в съкращаване на разходи в публичната сфера. Като започнем от премахването на автоматичните механизми за повишаване на възнагражденията в някои публични структури, премахването на обвързването на минималната работна заплата със средната. Могат да се прегледат някои проекти в капиталовата програма, които нямат необходимата готовност”, каза заместник-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев.

"Години наред се отлагат разплащания и се прехвърлят за следващата година. Ние от години питаме какви са тези разплащания и най-накрая стана ясно, както на нас като синдикати, така и на цялото общество, че проблемът на дефицита не са пенсиите и заплатите. Проблемът на дефицита е капиталова програма, инвестиционни намерения, обещани към общините и нереализирани и ангажименти по ПВУ”, заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Редактор: Никола Тунев