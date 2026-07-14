Одеса е подложена на ракетна атака, в града отекнаха силни взривове, съобщиха местни канали в Телеграм.

Две ракети, дошли откъм акваторията на Черно море, се взривиха над украинския черноморски град в 13:24 часа, като сирените за тревога се задействаха минута по-рано. Регионалните власти призовават всички жители да се укриват в бомбоубежища.

Нова размяна на удари между Русия и Украйна

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Редактор: Цвета Лазаркова