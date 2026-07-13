Нова размяна на въздушни удари между Русия и Украйна беляза изминалата нощ, като и двете страни съобщават за жертви, ранени и нанесени щети по инфраструктура.

Най-малко трима души са загинали, а петима са ранени при украинска атака с дронове срещу Московска област, съобщи губернаторът Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

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По думите му през нощта руската противовъздушна отбрана е свалила 81 безпилотни летателни апарата над региона. Жертвите са вследствие на падането на един от дроновете, уточни Воробьов в публикация в социалната мрежа „Макс“.

A drone attack in the Moscow region has resulted in the deaths of three people and injuries to five others, according to officials. #DroneAttack #Moscow #BreakingNews #Russia pic.twitter.com/ID2VbgPaze — WorldAxisIndia (@WorldAxisIndia) July 13, 2026

​В същото време руското Министерство на отбраната съобщи, че въоръжените сили са нанесли удари по украинска пристанищна инфраструктура. Според ведомството са били поразени обекти в пристанището Черноморск в Одеска област, използвани за съхранение на товари с военно предназначение и горивно-смазочни материали.

Украинските власти съобщиха и за атака срещу Одеса. По предварителни данни четирима души са пострадали, съобщи председателят на Областната военна администрация Олег Кипер.

"Сутринта руснаците за пореден път атакуваха гражданската инфраструктура на Одеса и областта. При обстрел на територията на един от паркингите се запалиха шест автобуса. Други 11 автобуса и шест автомобила бяха повредени", съобщи Кипер.

🇷🇺Russia hits merchant ship while unloading fertilizers



The ship was sailing under the flag of Togo. Unfortunately, three crew members died, five sailors were injured. pic.twitter.com/RtWe6XxGWA — War Flash (@WarFlash_2630) July 13, 2026

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Трима членове на екипажа на чуждестранен търговски кораб са загинали, а петима други са ранени. По думите на Кипер при удара е нанесена щета на пристанищната инфраструктура. Запалил се е търговски кораб, плаващ под флага на Република Того, който е превозвал минерални торове.

„На ранените се оказва необходимата медицинска помощ. Изказвам искрените си съболезнования на близките на загиналите“, заяви Кипер.

Нанесени са щети и на две сгради. Спасителните и аварийните служби работят по овладяването на последиците.

Местни канали в Telegram съобщават, че ракетите и дроновете са изстреляни от акваторията на Черно море.

Редактор: Иван Иванов