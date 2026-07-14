Преди обяд днес, около 12:00 часа, в Чепеларе полицейски служители спрели за проверка товарен автомобил с румънска регистрация, след като забелязали рисково поведение на пътя. Тирът е бил управляван от 52-годишен чужд гражданин.

Пробата с дрегер показала наличието на 1,31 промила алкохол в издишания от шофьора въздух. След като разбрал резултата от теста, той се опитал да избегне санкциите, като хвърлил банкнота от 50 евро в служебния автомобил на полицаите.

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Снимка: МВР

Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Срещу него са образувани две бързи производства – за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и за предлагане на подкуп на полицейски орган.

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Случаите са докладвани на Районна прокуратура – Смолян и Окръжна прокуратура – Смолян. Работата продължава.

Редактор: Цветина Петрова