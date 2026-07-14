Американски удари поразиха пристанищния град Бушехр, където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Иран, съобщиха местните власти.

Иран: Израел и САЩ атакуваха околностите на АЕЦ "Бушехр"

„Четири точки в град Бушехр бяха поразени от вражески снаряди по обяд (08:30 GMT)“, заяви заместник-губернаторът на провинцията Ехсан Джаханиян, цитиран от официалната информационна агенция IRNA, като обвини Съединените щати за атаките.

Редактор: Цветина Петрова