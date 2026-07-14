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Четири точи в града са ударени
Американски удари поразиха пристанищния град Бушехр, където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Иран, съобщиха местните власти.
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„Четири точки в град Бушехр бяха поразени от вражески снаряди по обяд (08:30 GMT)“, заяви заместник-губернаторът на провинцията Ехсан Джаханиян, цитиран от официалната информационна агенция IRNA, като обвини Съединените щати за атаките.Редактор: Цветина Петрова
Източник: БГНЕС
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