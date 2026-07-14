Снимка: БГНЕС, архив
Иван Демерджиев ще участва в конференция на Държавния департамент на САЩ
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев замина във вторник на работно посещение в САЩ. Във Вашингтон той ще вземе участие в министерска конференция на тема „Възраждане на политическия тероризъм”, организирана от Държавния департамент на САЩ.
В рамките на визитата си министър Демерджиев планира да проведе и редица двустранни срещи. Тяхната цел е засилване на сътрудничеството по линия на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията.
Вътрешният министър заминава във вторник за САЩРедактор: Мария Барабашка
Източник: МВР
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