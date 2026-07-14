След две седмици без следа от 11-годишната Наталия от варненското село Константиново и нейния доведен баща Асен Симеонов, доброволците, включили се в издирването, продължават да обхождат района и да проверяват сигнали. В ефира на „Твоят ден“ Боян Доцев, който е един от най-активните участници в акцията, заяви, че надеждата детето да бъде открито живо и здраво не е изчезнала.

Повод за нова вълна от очаквания стана сигнал от последните дни, според който мъж, приличащ на Симеонов, е бил забелязан в района на село Величково. По думите на Доцев доброволците са реагирали незабавно и са започнали издирване на място. Впоследствие обаче се оказало, че задържаният от полицията човек няма връзка със случая. Става въпрос за 45-годишен мъж с психични проблеми, който попаднал в полезрението на органите на реда по време на акцията.

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Доцев разказа още, че през последните две седмици десетки доброволци са посветили почти цялото си време на издирването. По думите му хората в района работят без почивка, често - и през нощта и при тежки условия, като проверяват сигнали и обхождат труднодостъпни местности около Величково, Девня и Казашката река.

Според него има достатъчно основания да се смята, че Наталия не е напуснала дома си по собствено желание. Доброволецът категорично отхвърли версиите, че момичето доброволно е тръгнало с доведения си баща. По думите му мъжът системно е упражнявал насилие и тормоз над семейството, а страхът е бил част от ежедневието на майката и детето.

Доцев заяви още, че доброволците нееднократно са попадали на следи или са получавали сигнали за човек, който според тях може да е Асен Симеонов. В някои от случаите той бил забелязван в тъмната част на денонощието в отдалечени райони. Въпреки това, самоличността му не е могла да бъде потвърдена, а при пристигането на полицейските екипи вече бил изчезнал.

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Особено остри бяха критиките на доброволеца към организацията на издирването. По думите му доброволците многократно са подавали сигнали, но реакцията на полицията често се бавела с 40-50 минути, което според него давало достатъчно време на издирвания мъж да се укрие отново. Той твърди, че на практика именно местните жители и доброволците са тези, които постоянно обхождат района и събират информация от хората по селата.

Доброволецът изрази притеснение и от факта, че в последните случаи, при които е забелязан предполагаемият беглец, той е бил сам. Това поражда тревога сред участниците в издирването за състоянието на Наталия. Въпреки опасенията си, Доцев подчерта, че всички продължават да вярват, че момичето е живо и ще бъде открито.

Той отправи и призив към жителите на населените места в района да не подценяват информацията, с която разполагат, и да подават сигнали при всяко съмнение. Според него много хора може да са видели нещо важно, но да не са сигнализирали, защото не искат да се ангажират с разследването или не са сигурни в това, което са забелязали.

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„Детето го няма вече две седмици. Не можем да бъдем безразлични“, заяви Доцев, като подчерта, че за доброволците най-важното остава Наталия да бъде намерена жива и здрава и да се върне при майка си.

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Редактор: Цветина Петкова