Коментар на Люба Пашова, Кремена Атанасова и Деян Василев

Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев. 

Първата тема, която коментираха беше за Коалицията на желаещите - защо премиерът Румен Радев отклони поканата на президента на Франция Макрон и какъв знак даваме на партньорите от Европейския съюз. 

Трябва ли държавата да е по-щедра към майките и пенсионерите? Това беше втората тема, която коментаторите дискутираха в студиото. 

Цялото предаване гледайте във видеото. 

Редактор: Никола Тунев

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