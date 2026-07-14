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„Пресечна точка”: За черната серия на пътя и борбата с корупцията
Коментар на Люба Пашова, Кремена Атанасова и Деян Василев
Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев.
Първата тема, която коментираха беше за Коалицията на желаещите - защо премиерът Румен Радев отклони поканата на президента на Франция Макрон и какъв знак даваме на партньорите от Европейския съюз.
Трябва ли държавата да е по-щедра към майките и пенсионерите? Това беше втората тема, която коментаторите дискутираха в студиото.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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