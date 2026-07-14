Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев.

Първата тема, която коментираха беше за Коалицията на желаещите - защо премиерът Румен Радев отклони поканата на президента на Франция Макрон и какъв знак даваме на партньорите от Европейския съюз.

Трябва ли държавата да е по-щедра към майките и пенсионерите? Това беше втората тема, която коментаторите дискутираха в студиото.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев