Снимка: Стопкадър, NOVA
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Образът и гласът ѝ са използвани във видео, направено чрез изкуствен интелект
Лицето на актрисата Лилия Маравиля е използвано в измамна схема чрез дийпфейк, за да рекламира регенериращ крем. За целта са манипулирани кадри от нейно интервю в ефира на NOVA.
„Започнаха да ми се обаждат мои познати и приятели с въпроса дали рекламирам този крем”, това сподели актрисата в ефира на „Здравей, България”, описвайки как е научила за злоупотребата с образа ѝ.
Проблемът възникнал преди около година. Актрисата уточни, че няма нищо общо с въпросния продукт и е сключила договор само с една компания, която рекламира на официалната си страница. В генерираното видео е използвано нейно реално интервю. „Разбира се, че това не е моят глас, но хора, които не ме познават, може да повярват”, каза Маравиля относно фалшифицирания звук към видеото.
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След като разбрала за измамата, тя многократно публикувала предупреждения в профилите си в социалните мрежи. Насоки как да реагира институционално получила от своята колежка Гергана Стоянова, която била обект на същата злоупотреба, но с друг продукт. Маравиля вече е подала официален сигнал до ГДБОП. Тя обясни, че процедурата ѝ отнела няколко часа, тъй като в момента не е в България и е срещнала технически трудности.
Актрисата изрази възмущението си от факта, че чрез подобни видеа потребителите се примамват да дават парите си за продукти, за които не се знае нищо.
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Повече гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
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