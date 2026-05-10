Ние, хората, обикновено имаме една представа за себе си и много се притесняваме от това как другите гледат на нас. И това е голямото разминаване. Всъщност тук философията е да се погледнеш в огледалото и някак си да видиш истинското си аз, което е много трудно, но освен че е рисковано, понякога е и много полезно. Това коментира актрисата Лилия Маравиля в ефира на "Събуди се" по NOVA по повод най-новата постановка, в която участва – „Огледалце, Огледалце”.

Извън театралната сцена актрисата води курсове по актьорско майсторство за възрастни. Обученията са инициатива на Яна Борисова и се провеждат в рамките на два дни, като Лилия Маравиля си партнира с колегата си Петър Антонов. В тях се записват хора на всякаква възраст и с най-различни професии. Според актрисата те нямат за цел да стават професионални актьори, а по-скоро искат да разберат какво представлява професията, да се отпуснат и да прекарат няколко часа извън матрицата, в която живеят.

„Докато се занимавам с тях, виждам срещата им с текста и представата им какво е да го научиш и кажеш. Казват си: „Боже мой, то било много трудно!”. При всички положения те ще бъдат едни много по-различни зрители, когато отидат да гледат театър, защото вече имат друг поглед”, обяснява тя.

В личен план актрисата не крие вълнението си от успеха на своята дъщеря Павла, която спечели театралната награда „Икар”. Маравиля смята, че младата актриса напълно заслужено получава това внимание, защото си е свършила добре работата.

