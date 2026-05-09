Актьорът представя новия си моноспектакъл и споделя надеждата си за край на омразата и политическата алчност
„Задължително трябва да гледаме напред с надежда, защото това, което се случваше досега в политически аспект, наистина е на предела. Беше много грозно, с много омраза, надменност и грубо говорене от страна на политиците”, коментира Мариус Куркински в предаването „Събуди се” по NOVA. Според него обществото е уморено от алчността и презрението към народа, а всяко зло по „Божия закон” трябва да бъде наказано.
Централна тема в новия моноспектакъл на актьора – „BG Мариус”, е именно името на родината ни. „Сложих това име, защото просто ми омръзна от BG. Искам България. Искам да се изговаря тази дума, тя да живее и да ни е скъпа. Няма соревнование между тези две наименования, защото ние сме българи и цялата България е в нас – нашите прадеди, минало, история, литература и православна вяра”, заяви Куркински.
Актьорът подчерта, че не изпитва носталгия, защото живее с България, но изпитва болка, когато вижда забрава и погазване на ценностите в определени общности. „В обикновените хора думи като отечество, родина и патриотизъм стоят много високо в ценностната им система. Те не са ги загубили, изгубиха ги само в изговарянето им политиците”, допълни той.
„BG Мариус” е 14-ият пореден моноспектакъл за артиста. Актьорът обясни, че държи представленията му да се случват в големи пространства, като Зала 1 на НДК, за да провери доколко едно крехко театрално действие може да комуникира с голяма общност. „Ние се превръщаме в едно цяло. Аз водя диалог с един човек – моята публика”, разказа той.
След премиерата в София, моноспектакълът „BG Мариус” ще бъде представен в редица градове в страната:
13 май – Бургас;
25 май – София;
21 юни – Пловдив, Античен театър.
Предстоят и гостувания в Перник и Монтана.
Редактор: Мария Барабашка
