Повечето хора вече са използвали изкуствен интелект - за текстове, изображения или забавни видеа. Но наред с това нараства и тревожна тенденция: използването на технологията за грубо нарушаване на личното пространство чрез т.нар. дийпфейкове.

Става дума за манипулирани изображения и видеа, често със сексуално съдържание, които изглеждат напълно реалистично. Най-често жертви стават жени и деца.

Една от тях е Софи Париш от Северна Англия. През 2022 г. тя открива в интернет фалшиви голи снимки с нейното лице.

„Когато видиш тези изображения, те изглеждат толкова реалистични, че изпадаш в паника - дали хората ще повярват, че това не съм аз?“, разказа Софи Париш.

Актриса съди албанското правителство заради AI „министър“, създаден с нейното лице

По думите ѝ изображенията са създадени от брата на съпруга ѝ, който използвал нейни снимки от социалните мрежи и ги монтирал върху чужди тела, след което ги публикувал онлайн.

„Сложил е главата ми върху голи тела. Мъже после коментираха какво биха искали да ми направят. Беше изключително унизително“, каза още тя.

Софи подава сигнал в полицията в Ливърпул, но тогава подобни действия не са били наказуеми по закон. Платформите също отказват да премахнат съдържанието.

„Казаха ми, че това не е истински човек, а фантазия, и нямат задължение да го свалят“, обясни тя.

Според експерти проблемът е масов. „98% от дийпфейковете са насочени към жени, а над 90% са с порнографско съдържание. Те не се използват за хумор, а основно за тормоз над жени и момичета“, заяви Хера Хюсейн, която работи с жертви на подобни престъпления.

В отговор на нарастващия натиск, Великобритания вече въведе по-строги закони. Създаването и разпространението на подобно съдържание може да доведе до ефективни присъди.

„Хората извършват престъпление, ако създават такова съдържание, включително в платформи като X, и трябва да понесат последствията“, заяви министърът Лиз Кендъл.

Тя подчерта, че отговорност носят не само извършителите, но и платформите, които допускат подобно съдържание.

УНИЦЕФ: Над 1,2 млн. деца са станали жертва на сексуални дийпфейкове през последната година

Хера Хюсейн сравнява онлайн насилието с реални престъпления: „Ако това се случи на улицата, ще има незабавна реакция. Онлайн обаче сме го нормализирали, а вредата е също толкова реална“.

Организации вече оказват подкрепа на жертвите, чиито животи често са сериозно засегнати. На Софи ѝ отнема години, за да преодолее случилото се. Извършителят е осъден, след като в него е открита и детска порнография.

Днес тя настоява за по-строги мерки и по-активна роля на технологичните компании, за да се предотвратят подобни случаи в бъдеще.

