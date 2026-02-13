Албанска актриса влезе в съдебна битка с правителството, след като разбра, че лицето и гласът ѝ са използвани за създаването на чатбот с изкуствен интелект, представян като „министър“. 57-годишната Анила Биша обвини властите в „експлоатация“ и заяви, че не е давала съгласие самоличността ѝ да бъде използвана в подобна роля.

Системата, наречена Диела („слънце“ на албански), беше обявена през септември от премиера Еди Рама като нов „министър“ на обществените поръчки - дигитално решение, което според него ще направи процеса „свободен от корупция“. Малко след това пред парламента беше излъчено видео, в което компютърно генерирана версия на Биша, облечена в традиционна албанска носия, заявява, че „не е тук, за да замени хората“. Назначението на виртуален министър обаче предизвика критики от опозицията и експерти, които поставиха под съмнение прозрачността и отчетността на подобна система.

Актрисата твърди, че първоначално е подписала договор единствено за използване на образа ѝ като виртуален асистент в портал за държавни услуги до края на 2025 г. Националната агенция за информационно общество - разработчик на системата, е подала патент за нейния образ и глас без нейно знание - действие, което според Биша вече се отразява негативно на професионалните ѝ възможности.

„Това е експлоатация на моята идентичност и на личните ми данни“, заяви актрисата пред АФП. След неуспешни опити за диалог с институциите, тя е подала жалба в административния съд с искане използването на нейния образ да бъде незабавно спряно.

