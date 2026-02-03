Службата на комисаря по информацията на Обединеното кралство (Information Commissioner’s Office – ICO) е започнала официални разследвания срещу X и xAI за това дали компаниите на Илон Мъск са спазили законодателството за защита на личните данни. Причината - инструментът с изкуствен интелект Grok е бил използван за създаване на сексуални дийпфейк изображения без съгласие, пише The Guardian.

От ICO заявиха, че сигналите повдигат въпроса дали в британските закони за защита на личните данни са били заложени подходящи защитни механизми относно дизайна и внедряването на Grok.

„Сигналите за Grok повдигат изключително тревожни въпроси относно това как личните данни на хората са били използвани за генериране на интимни или сексуализирани изображения без тяхното знание или съгласие. Също така се повдига въпросът дали са били въведени необходимите предпазни мерки, за да се предотврати това. Загубата на контрол върху личните данни по този начин може да причини незабавни и сериозни вреди. Това е особено валидно, когато са замесени деца“, заяви изпълнителният директор „Регулаторен риск и иновации“ в ICO Уилям Малкълм.

В изявление регулаторът Ofcom (Службата за комуникации) съобщи, че не разследва xAI, която предоставя самостоятелното приложение Grok. Ofcom допълни, че разследването е срещу X, в която потребителите могат да взаимодействат с Grok. В момента работата на регулатора е на етап събиране на доказателства, а проверката може да отнеме месеци, съобщават още от службата.

По повод причините да не разследва xAI, в изявлението се казва: „Когато започнахме разследването си срещу X, заявихме, че оценяваме дали трябва да разследваме и xAI като доставчик на самостоятелната услуга Grok. Поради начина, по който законът се отнася към чатботовете към настоящия момент не сме в състояние да разследваме създаването на незаконни изображения от самостоятелната услуга Grok в този конкретен случай“.

