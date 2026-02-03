Офиси на социалната мрежа X във Франция, собственост на Илон Мъск, са обект на обиски, извършвани по разпореждане на Парижката прокуратура. Това съобщи институцията в изявление, публикувано в платформата X, съобщи "Би Би Си".

Операцията се провежда от отдела за борба с киберпрестъпленията към прокуратурата, като в разследването участва и Европол.

Обиските са свързани с разследване, започнало през януари 2025 г., след подадени сигнали относно начина, по който алгоритъмът на X функционира и какво съдържание препоръчва на потребителите.

От прокуратурата уточняват, че като част от проверката Илон Мъск и бившият главен изпълнителен директор на X Линда Якарино са били призовани да се явят на изслушвания през април.

До момента компанията X не е дала официален коментар.

X определи разследването като „атака срещу свободата на словото“. Френската прокуратура обаче заявява, че действията ѝ са част от усилията да се гарантира спазването на френското законодателство от страна на платформата.

Разследването е било разширено през юли 2025 г., след появата на сигнали за разпространение на сексуални deepfake видеа и съдържание, отричащо Холокоста, в социалната мрежа.

А X дефинира разширяването на проверката като „политически мотивирано“ и отрече твърденията, че е манипулирала алгоритмите си.

В същото изявление Парижката прокуратура обяви, че прекратява присъствието си в X и занапред ще комуникира с обществеността чрез LinkedIn и Instagram.

