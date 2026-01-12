Великобритания предупреди, че може да блокира достъпа до социалната мрежа Х, собственост на Илон Мъск, заради използването на изкуствения интелект „Грок“ (Grok). Причината са сериозни опасения, свързани с незаконно и неетично генериране на съдържание, включително дигитално „събличане“ на хора без тяхното съгласие, с цел сексуална експлоатация и онлайн тормоз.

Случаят предизвика международна реакция, като десетки държави вече са започнали разследвания срещу платформата. Индонезия временно спря достъпа до „Грок“, а във Великобритания функциите му за редактиране и генериране на изображения бяха ограничени единствено за платени потребители.

Мъск ще се концентрира повече върху управлението на бизнеса си

Проучвания показват, че само за месец „Грок“ се е превърнал в световна мания. Данните сочат близо 200 000 дневни заявки по света за сексуално генерирани изображения. Най-засегнати са държави като Индонезия, Индия и Великобритания, където има общества, в които подобни практики, особено когато засягат жени и деца, се смятат за крайно недопустими. Именно в тези страни властите отчитат засилена злоупотреба с технологията.

Британските институции алармират, че „Грок“ не само улеснява онлайн сексуалното насилие, но и подклажда тенденции към женомразство. Според тях липсата на адекватни защитни механизми превръща платформата в инструмент за дигитален тормоз.

Илон Мъск отхвърли обвиненията, като заяви, че властите се опитват да му наложат цензура. В отговор на критиките милиардерът дори публикува генерирано разголено изображение на британския премиер Киър Стармър, което предизвика допълнителна обществена и политическа реакция.

Междувременно британското законодателство обсъжда строги санкции срещу платформата. Сред предлаганите мерки са глоби в размер до 18 милиона паунда или до 10% от световния годишен оборот на социалната мрежа Х.

Повече гледайте във видеото.