Правната комисия в Европарламента е отхвърлила искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев.

Това решение не е окончателно и трябва да бъде гласувано в пленарната зала.

ЕП започва процедурата по снемането на имунитета на евродепутата Никола Минчев

До искането се стигна, след като през 2025 г. започна мащабно разследване за лобистки практики и получаване на подаръци от частна компания.

Редактор: Никола Тунев