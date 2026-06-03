Иранският външен министър Абас Арагчи отправи предупреждение днес, че всяка атака срещу ливанската столица Бейрут ще доведе до „пълномащабно подновяване“ на войната в Близкия изток. Това изявление дойде на фона на продължаващата израелската кампания срещу групировката "Хизбула".

Според агенция "Тасним" Арагчи е заявил пред ливанската телевизия „Ал Маядийн“, че атаката ще има тежки последствия. Той добави, че иранските въоръжени сили са готови да нанесат удар върху Израел в случай на атака срещу Бейрут.

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Редактор: Дарина Методиева