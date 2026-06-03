Израелската армия съобщи, че днес е прехванала „вражески летателен апарат“, навлязъл в северната част на Израел от Ливан, предаде „Ройтерс“.

Армията не уточни дали дронът е на „Хизбула”, а подкрепяната от Иран ливанска групировка за момента не е поела отговорност за случая.

Часове след обявеното примирие: Нова ракетна атака от Ливан срещу Израел

Ливан обяви частично спиране на огъня между „Хизбула” и Израел, съгласно което Израел трябва да прекрати ударите по контролираните от „Хизбула” предградия на Бейрут, а „Хизбула” да преустанови атаките срещу Израел, макар че споразумението не слага край на конфликта.

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Редактор: Ивета Костадинова