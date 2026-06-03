18-годишна е задържана заради шофиране след употреба на наркотици, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград.

Около 01:45 часа на 02.06.2026 г. на ул. „Тома Митов“ в Петрич полицейски служители на Районното управление в града спрели лек автомобил. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че девойката е шофирала след употреба на наркотик. Тя е задържана със заповед до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, предаде кореспондентът на БТА в Петрич Деница Кючукова.

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Редактор: Дарина Методиева