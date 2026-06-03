Снимка: БТА, архив
Новината съобщи украинската държавна железопътна компания
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев, съобщи украинската държавна железопътна компания, цитирана от „Ройтерс”.
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„Днес имаме удоволствието да посрещнем генералния секретар на НАТО Марк Рюте на Централната железопътна гара в Киев“, написа украинската железопътна компания „Укрзализниця“ в публикация в "Телеграм" и публикува снимки от пристигането на Рюте.
Редактор: Ина Григорова
Източник: Деяна Христова, БТА
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