Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев, съобщи украинската държавна железопътна компания, цитирана от „Ройтерс”.

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„Днес имаме удоволствието да посрещнем генералния секретар на НАТО Марк Рюте на Централната железопътна гара в Киев“, написа украинската железопътна компания „Укрзализниця“ в публикация в "Телеграм" и публикува снимки от пристигането на Рюте.

Редактор: Ина Григорова