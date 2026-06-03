Областната дирекция на полицията във Варна се е самосезирала след появата на снимка в социалните мрежи, на която се вижда мъж, проявяващ жестокост към животни, включително изтезаване и умъртвяване.

От полицията съобщават, че предполагаемият извършител е установен и задържан. По случая са започнали следствени действия и е образувано досъдебно производство.

Как е действала схемата със заснемането на мъчения на животни

Материалите по разследването вече са предадени на прокуратурата.

Редактор: Цветина Петкова