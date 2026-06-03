Препоръката на Европейската комисия България да бъде поставена под процедура за свръхдефицит предизвика остри политически реакции. Темите за състоянието на публичните финанси, бюджетния дефицит и необходимите мерки за ограничаване на разходите се превърнаха в повод за взаимни обвинения и различни оценки за управлението на държавните средства.

ЕК препоръча България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит. Какви санкции ни грозят

► ГЕРБ

ГЕРБ обвини управляващите от „Прогресивна България“ в манипулации относно състоянието на публичните финанси и бюджетния дефицит. В публикация във Facebook от партията заявиха, че Европейската комисия е опровергала твърденията за „огромен наследен дефицит“.

Според ГЕРБ в доклада на Европейската комисия е посочено, че дефицитът за 2025 г., когато страната е била управлявана от кабинета „Желязков“, е 2,9%, което според партията означава, че България е покривала Маастрихтските критерии.

От партията отбелязват още, че Европейската комисия прогнозира дефицит над 3% за 2026 г. Според тях ГЕРБ не носи отговорност за това развитие, тъй като не е получила възможност да приеме предложения от нея бюджет за 2026 година.

В публикацията се отправят критики и към управляващите от „Прогресивна България“. От ГЕРБ посочват, че коалицията е разполагала както с необходимото мнозинство, така и с възможност да реализира обещаните реформи, но според тях не е успяла да се справи с поставените задачи. „Когато управляваш държавата, трябва да се придържаш към фактите, ако искаш да постигнеш успех. Лъжите и манипулациите не вършат работа, защото рано или късно истината излиза наяве“, заявиха от ГЕРБ.

► Бившият финансов министър Георги Клисурски

„Служебното правителство изпълни своя ангажимент по доклада за напредъка по Националния фискално-структурен план към 30.04”. Така с пост във Facebook служебният министър на финансите в кабинета „Гюров” Георги Клисурски по повод препоръката на ЕК България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит.

„При избори на 19.04. с ясен победител с близо 1,5 милиона избиратели, на 30.04. служебното правителство не би имало демократичната легитимност да изготвя от негово име бюджет и бюджетни прогнози за бъдещи години”, посочва той.

И допълва: „Вместо да представя прогнози за дефицит без взимане на никакви мерки, редовният кабинет може просто да разработи ефективни мерки за намаляване на разходите. Дефицит под 3% не е произволно изискване на Европейската комисия - то е задължение по Закона за публичните финанси на Република България”.

Редактор: Дарина Методиева