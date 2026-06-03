Оранжев код е обявен в 7 области у нас в четвъртък, а жълт код е издаден за опасно време в в още 12 области на страната. Оранжевият код важи за Видин, Габрово, части от Монтана, София - област, Враца, Ловеч и Кюстендил. Предупреждение за жълт код е издадено за Перник, Благоевград, Пазарджик, части от Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, София-област, Кюстендил и Пловдив.

Снимка: НИМХ

В четвъртък ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. Въздушната маса над страната ще остане неустойчива – ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки.

Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°.

Над планините в Западна България още преди обяд, а през деня и на изток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 11°.

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22°-24° по северното до 26°-28° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

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Редактор: Станимира Шикова