Снимка: Стопкадър/ Видео: Даниел Петков
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След инцидента с блъснато дете в Русе: Искат по-строг контрол и по-тежки санкции за електрическите тротинетки
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Тротинетка помете 2-годишно дете в Русе
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На места е паднала и градушка
Буря от летен тип се разрази в Благоевград. За кратко се изля пороен дъжд с гръмотевици.
В обхвата на бурята, според радарите, на места е паднала и градушка.
Видео: Даниел Петков
Оранжев код за опасно време в седем области в страната
За известно време трафикът се оказа затруднен. Някои улици заприличаха на реки. Екипи на пожарната реагират на сигнали.
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