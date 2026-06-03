Буря от летен тип се разрази в Благоевград. За кратко се изля пороен дъжд с гръмотевици.

В обхвата на бурята, според радарите, на места е паднала и градушка.

Видео: Даниел Петков

Оранжев код за опасно време в седем области в страната

За известно време трафикът се оказа затруднен. Някои улици заприличаха на реки. Екипи на пожарната реагират на сигнали.