Софийската градска прокуратура освободи срещу гаранция от 50 хиляди евро бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Вчера той беше екстрадиран у нас от Сърбия заради обвинение за длъжностно присвояване.

От прокуратурата обявиха, че няма да искат постоянен арест на банкера, тъй като опасността да се укрие е намаляла, въпреки че Мавродиев беше издирван близо 2 години. От държавното обвинение са преценили, че той трябва да излезе на свобода и заради това, че са изминали 7 години от датата, когато е бил отпуснат кредитът, предмет на делото. Отчетено е и здравословното състояние на обвиняемия, казват още разследващите.

В късния следобед Мавродиев напусна ареста. Той има 15-дневен срок, за да внесе сумата по гаранцията.

Припомняме, че Мавродиев е привлечен като обвиняем по разследване за длъжностно присвояване в особено големи размери, свързано с отпуснат кредит от 150 млн. лева от държавната банка. Според прокуратурата има достатъчно доказателства, които обосновават предположение за съпричастността му към разследваното деяние.

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При определянето на мярката държавното обвинение е взело предвид редица обстоятелства, сред които събраните доказателства по делото, здравословното състояние на обвиняемия, изминалия период от време от предполагаемото извършване на престъплението, както и факта, че към момента не съществува опасност той да извърши друго престъпление. Отчетена е и намалената вероятност Мавродиев да се укрие.

Разследването срещу бившия банкер продължава под ръководството на Софийската градска прокуратура.

Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни след близо две години издирване. Миналата седмица сръбските власти одобриха екстрадицията му, а на ГКПП „Калотина“ той беше предаден на българските правоохранителни органи. След пристигането си в страната беше задържан за срок до 72 часа и настанен в следствения арест в София.

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Делото е свързано с отпуснат от ББР кредит за 150 млн. лева, за който прокуратурата твърди, че е бил предоставен без необходимите обезпечения. По същото разследване през 2024 г. обвиняеми станаха и бизнесменът Румен Гайтански и адвокатът Иван Георгиев. Впоследствие те бяха освободени, а съдът тогава посочи, че към онзи момент обвинението за длъжностно присвояване не е било достатъчно подкрепено с доказателства.

Според тезата на държавното обвинение част от отпуснатия кредит е била използвана за изплащане на дивиденти на Румен Гайтански, а друга част е преминала през дружеството „Кристална вода“ за покриване на задължения на ТЕЦ „Варна“, която прокуратурата свързва с почетния председател на ДПС Ахмед Доган.