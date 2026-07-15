Темата с поредицата от тежки катастрофи, причинени от тежкотоварни камиони, намери място и сред депутатите в парламента. От „Възраждане“ настояха за изслушване на регионалния министър за състоянието на мантинелите от нас. Предложението им обаче остана без подкрепа.

Идеи за реформи дойдоха от кулоарите. От „Демократична България“ настояха за спешни мерки за промяна на стандартите у нас, както по отношение на мантинелите, така и по отношение на контрола върху тежкотоварните камиони.

Ивайло Мирчев от ДБ заяви, че в България трябва да бъдат променени стандартите по начин, по който „тировете-убийци да не правят това, което се случи в последните седмици“. „Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи. От 2020 година имаме предложение в тази посока и за промяна на наредбата, и за поставяне на различен тип мантинели, така както е например в Германия и в други страни, така наречените New Jersey, там където е възможно. А където не е възможно - да се поставят метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете-убийци да убиват хора в насрещното по магистралата“, категоричен беше Мирчев.

„Продължаваме промяната“ пусна петиция, в която настоява за смяна на мантинелите по магистралите.

„Настояваме опасните разделителни мантинели по българските автомагистрали да бъдат проверени и заменени със съоръжения, които действително могат да спасяват човешки животи. Бетонни мантинели по магистралите, не мантинели като солети“, призовават от партията.

„Настояваме за проверка на техническото състояние на пътната безопасност и на мантинелите по републиканската пътна мрежа. Предлагаме краткосрочни и средносрочни мерки, с които да се гарантира безопасността на хората на пътя, а именно като краткосрочна мярка да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства", заяви Йордан Терзийски от ПП.

„Човешкият живот не може да струва по-малко от една качествена мантинела“, заявяват от ПП в пост във Facebook и призовават за подкрепа на петицията.

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„Българските граждани плащат милиони за изграждане и поддръжка на пътища и обезопасителни съоръжения. Те трябва да отговарят на реалното натоварване по магистралите и да издържат при тежки пътнотранспортни произшествия“, посочват от политическата формация.

С петицията от „Продължаваме промяната“ настояват за независима техническа проверка на разделителните съоръжения и публично оповестяване на резултатите и незабавна подмяна на опасните, повредените и неподходящите за натоварването мантинели без отлагане. Освен това от партията искат проверка на обществените поръчки - да бъдат проверени техническите задания, цените, изпълнителите, приемането на обектите и извършеният контрол, както и реална отговорност - при установени нарушения да бъде потърсена отговорност от възложителите, изпълнителите и контролните органи.