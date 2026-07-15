Четиригодишно момиченце е било блъснато от лек автомобил на вътрешния път между Дюни и Созопол, съобщава БНР.

Инцидентът е станал по обяд във вторник в района между два хотелски комплекса. По информация на разследващите детето пресичало по пешеходна пътека, когато било ударено от колата, управлявана от 27-годишна жена от София.

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Момиченцето е с леки наранявания. То е било прегледано в лечебно заведение и впоследствие - освободено за домашно лечение. От полицията уточняват, че след произшествието шофьорката не е останала на място до пристигането на служителите на реда.

По случая е образувана проверка и работата по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова