Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да не налага дисциплинарно наказание на бившия ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова по второто образувано срещу нея дисциплинарно производство. След разглеждане на случая кадровиците са приели, че липсват достатъчно данни за извършено нарушение или престъпление.

Производството беше образувано след сигнал, внесен през февруари 2024 г. от тогавашния административен ръководител на Софийската градска прокуратура Илиана Кирилова. Искането за дисциплинарна проверка беше изпратено до ВСС чрез изпълняващия функциите главен прокурор по това време Борислав Сарафов.

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Повод за проверката станаха действия на Зартова, свързани с образуването на прокурорска преписка в Софийската районна прокуратура през май 2023 г. По време на проверката бяха анализирани пет конкретни нейни действия, извършени във връзка с казуса.

В доклада на проверяващия прокурор беше посочено, че част от действията на Зартова могат да се тълкуват като нарушение на служебните ѝ задължения, дисциплинарно нарушение и поведение, накърняващо авторитета на съдебната власт.

Проверката е обхванала и работата на трима прокурори от Софийската районна прокуратура. Заключението на проверяващия е било, че те не следва да носят дисциплинарна отговорност, за разлика от административния им ръководител.

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Въпреки това Прокурорската колегия на ВСС е преценила, че събраните материали не са достатъчни за налагане на дисциплинарна санкция и е прекратила производството срещу Невена Зартова.

Редактор: Цветина Петкова