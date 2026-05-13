Прокурорската колегия приключи своето заседание. На него бяха взети няколко решения. По отношение на настоящия ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова, колегията намери, че са налице достатъчно обстоятелства, свързани с отправените в предложението на Андрей Янкулов за образуване на дисциплинарно производство, и реши да образува такова. Определен е и дисциплинарен състав. Това каза правосъдният министър Николай Найденов пред журналисти.

По отношение на Борислав Сарафов Прокурорската колегия е намерила, че за част от твърденията, съдържащи се в сигнала на Янкулов, не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, каза Найденов. В друга част от точките – давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли, допълни още той.

Припомняме, че кадровиците веднъж вече отказаха да разгледат предложението на бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор на 22 април, а Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.

Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарна санкция на Борислав Сарафов

Той каза, че по време на дискусиите са били изложени доводи за недостатъци в отправеното искане. И отбеляза, че ако са налични основания, ще подаде жалба във ВАС. При липса – ще внесе искането наново, но корегирано. Найденов каза още, че данните в сигнала срещу Сарафов са притеснителни и трябва да се работи по въпроса.

По отношение на законодателните промени Найденов каза, че в НС има внесени три законопроекта за изменение. Те са насочени към осигуряването на избор на членове на ВСС и процедурни гаранции, че ще бъдат избрани по безпристрастен начин. Според него други промени трябва да са част от по-добре обмислена стратегия. Министърът подчерта, че управляващите ще представят пълен план за поетапна съдебна реформа със срокове и конкретни промени.

Във връзка с процедурата за европейските прокурори министърът каза, че трябва да се запознае по-добре с детайлите, както и с резултатите от съдебното обжалване на акта, с който е била прекратена процедурата. „В случай, че в рамките на ЕК комисия тази процедура е приета и на национално ниво решението е потвърдено, аз ще я продължа”, заяви той.

